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Тест безопасности кроссовера Changan CS55
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Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Пока отбой: запрета на использование планшетов за рулем с марта не будет

В 2024 году Минтранс подготовил поправки к Правилам дорожного движения. Среди прочего было предложено запретить использование за рулем устройств, не предусмотренных конструкцией транспортного средства и требующих отвлечения от управления машиной (планшеты, смартфоны, используемые для просмотра видео в процессе движения). По последнему пункту возникло много недопониманий.

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В 2025 году стоимость «автогражданки» вырастет на 20% – объясняем, для кого

Никаких предпосылок к изменению стоимости страхового полиса ОСАГО в 2025 году не предвидится. Об этом заявил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. При этом для некоторых категорий водителей цена ОСАГО увеличится.

Американцы восхитились возможностями новой Lada Niva Sport

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Рама, почти 5 метров в длину, клиренс 217 мм, 250 сил… И всего за 2 млн рублей!

Американский автопортал Carscoops неожиданно высказался о Lada Niva Sport с восторгом. Ключевым фактором, приковавшим внимание Carscoops, стал новый 1,8-литровый бензиновый двигатель.

Бутерброды, кофе и сигареты за рулем – за это тоже прилетит штраф?

Некоторые СМИ и различные интернет-форумы обрушили на водителей «потрясающую» новость – якобы в следующем году их с помощью камер начнут наказывать за употребление за рулем кофе, перекус и даже за курение. Однако это не более чем фейк.

Какие новые российские и китайские автобренды появятся на рынке РФ в 2025 году

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Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

По мнению специалистов, российский авторынок в 2025 году пополнится как новыми отечественными брендами, так и китайскими суббрендами. В то же время некоторые марки, не успевшие завоевать у нас популярность, могут покинуть рынок.

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 446
12.01.2025 
Фото:
«За рулем»
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