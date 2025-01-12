Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Пока отбой: запрета на использование планшетов за рулем с марта не будет

В 2024 году Минтранс подготовил поправки к Правилам дорожного движения. Среди прочего было предложено запретить использование за рулем устройств, не предусмотренных конструкцией транспортного средства и требующих отвлечения от управления машиной (планшеты, смартфоны, используемые для просмотра видео в процессе движения). По последнему пункту возникло много недопониманий.

В 2025 году стоимость «автогражданки» вырастет на 20% – объясняем, для кого

Никаких предпосылок к изменению стоимости страхового полиса ОСАГО в 2025 году не предвидится. Об этом заявил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. При этом для некоторых категорий водителей цена ОСАГО увеличится.

Американцы восхитились возможностями новой Lada Niva Sport

Американский автопортал Carscoops неожиданно высказался о Lada Niva Sport с восторгом. Ключевым фактором, приковавшим внимание Carscoops, стал новый 1,8-литровый бензиновый двигатель.

Бутерброды, кофе и сигареты за рулем – за это тоже прилетит штраф?

Некоторые СМИ и различные интернет-форумы обрушили на водителей «потрясающую» новость – якобы в следующем году их с помощью камер начнут наказывать за употребление за рулем кофе, перекус и даже за курение. Однако это не более чем фейк.

Какие новые российские и китайские автобренды появятся на рынке РФ в 2025 году

По мнению специалистов, российский авторынок в 2025 году пополнится как новыми отечественными брендами, так и китайскими суббрендами. В то же время некоторые марки, не успевшие завоевать у нас популярность, могут покинуть рынок.