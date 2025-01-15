Что делать, если машину занесло на трассе во время гололеда — советы эксперта

Эксперт Попов перечислил 3 главные опасности при управлении машиной в гололед

Автовладельцам в зимнее время года, особенно в гололед, грозят три главные опасности: попадание в занос, боковой снос передней оси на поворотах при резком маневрировании автомобиля на трассе, а также блокировка колес. Об этом напомнил автоэксперт Дмитрий Попов.

Он отметил, что в случае переднего привода у автомобиля для выхода из заноса необходимо давить на газ, увеличивать обороты двигателя, «вытягивать» автомобиль, как в детстве игрушечную машину на веревочке.

«В заднеприводном автомобиле все с точностью до наоборот: отпустить педаль газа для того, чтобы задние колеса начали осуществлять торможение двигателем и стабилизировали автомобиль по оси, руль точно так же ставим по направлению движения», – советует эксперт.

При боковом сносе передней оси на поворотах нужно снижать скорость и поворачивать руль в сторону сноса, сокращая угол между направлением колес и результирующей центробежной силой, объясняет Попов. При блокировке колес антиблокировочная система позволяет сохранить управляемость автомобилем, если ситуация требует резкого торможения.

«Если АБС отказала, то, соответственно, нужно резко нажать на педаль тормоза и плавно отпускать ее до появления натянутого вращения колеса», – подчеркивает эксперт.

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Источник: radiosputnik.ru