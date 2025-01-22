Цены на бензин вырастут? Что ждет россиян в связи с повышением акцизов на топливо

Эксперт Фролов назвал 3 ключевых фактора, влияющих на рост цен на бензин

Ценообразование топлива зависит от нескольких составляющих, и в начале 2025 года наблюдается очередной рост цен на бензин. Об этом заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

В качестве определяющих факторов на рост цен топлива влияют налоги, соглашения между правительством и нефтяными компаниями, а также биржевые котировки.

«Каждое 1 января последние годы мы видим рост акцизов, который прямо влияет на конечную стоимость бензина для потребителей. Увеличение акцизов напрямую "вшивается" в цену на моторное топливо, и это сказывается на гражданах, независимо от других факторов», – объясняет эксперт.

Вторым ключевым аспектом Фролов называет переговоры между правительством и нефтяниками о контроле за ростом цен на автозаправочных станциях.

«Существуют согласования, что цены будут расти в пределах инфляции. Третий фактор, который трудно игнорировать – это оптовые цены на топливо, определяемые биржевыми котировками. Цены на моторное топливо демонстрируют ярко выраженную сезонность, особенно в сфере оптовых продаж», – отмечает эксперт.

По мнению Фролова, растущие цены на топливо так или иначе влияют на общее подорожание товаров и услуг.

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Источник: pravda.ru