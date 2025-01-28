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Как стиль вождения автовладельца влияет на расход топлива — называем экономичный

Эксперт Комаров объяснил, как сэкономить бензин при помощи круиз-контроля

Расход бензина можно снизить за счет использования круиз-контроля, особенно во время поездок на дальние расстояния, а также придерживаться «экономичного» стиля вождения. Такими советами поделился гендиректор программы по автоматизации управления автопарками ID20 Михаил Комаров.

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Использование круиз-контроля помогает поддерживать постоянную скорость, это снижает перерасход топлива, уточняет эксперт. Также Комаров рекомендует воспользоваться выгодными программами лояльности на автозаправочных станциях, где благодаря кэшбэку и скидкам можно неплохо сэкономить.

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Изменения цен на топливо затрагивают не только рядовых автовладельцев, но и бизнес, подчеркивает Комаров. Одним из наиболее эффективных способов экономии для компаний может стать цифровизация процессов, связанных с учетом топлива.

«Внедрение специализированных программ в бизнес-процессы компаний позволяет автоматизировать работу с топливными сервисами, осуществлять автоматический сбор и обработку данных по эксплуатации автопарка, а также рассчитывать перерасход или экономию топлива», – подчеркивает специалист.

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Вполне вероятно, что стоимость нефтепродуктов вырастет еще на 1-2% уже в феврале текущего года, прогнозирует Комаров. Напомним, по итогам 2024 года бензин в России подорожал в рознице, в среднем, на 11,13%, общая инфляция за указанный период составила 9,52%.

Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 10
28.01.2025 
Фото:freepik / freepik
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