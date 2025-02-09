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Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Владельцам каких машин теперь грозит штраф в размере 2-5 тысяч рублей

Согласно новым правилам техосмотра автомобилей владельцам старых машин (10 лет и старше) грозят штрафы из-за несоответствия экологическим требованиям. Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр подчеркнул, что запрет на эксплуатацию транспортных средств в случае их несоответствия экологическому классу не является новой нормой. Просто теперь будут строже контролировать этот вопрос.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
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Водителям могут разрешить прогревать мотор авто вблизи домов: называем регионы

Запрет на стоянку автомобиля с работающим двигателем требует пересмотра из-за суровых погодных условий в некоторых северных регионах России. С таким обращением в Правительство РФ намерен обратиться глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (фракция ЛДПР).

В новом грузовом автомобиле почти 90% комплектующих — отечественного производства

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«Не совсем про комфорт» — чем вам понравится новый GAC за 2,4 млн

Доля отечественных комплектующих в грузовом автомобиле БАЗ составляет почти 90%. О завершении процесса сертификации и подготовке к серийному производству гражданской версии грузовика рассказал заместитель гендиректора концерна «Алмаз-Антей», руководитель Обуховского завода Михаил Подвязников.

В России хотят ввести подтверждение оплаты штрафа на «Госуслугах»

Возможность подтверждения факта оплаты штрафа при помощи отдельного модуля на «Госуслугах» позволит должникам упростить получение госуслуг, заявил депутат Александр Демин. Он отметил, что иногда россияне сталкиваются с отказом в получении государственных услуг.

В России представили новые отечественные минивэны

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Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

В России представлены новые минивэны Соболь NN, которые были продемонстрированы на Горьковском автозаводе председателем комитета Госдумы Ярославом Ниловым. Автомобили предназначены для больших семей и обеспечивают комфортную перевозку 6-7 человек с возможностью взять с собой крупногабаритный багаж, включая детские коляски и велосипеды.

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 491
09.02.2025 
Фото:
«За рулем»
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