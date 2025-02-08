Старые шины получат новую жизнь благодаря революционной технологии

Prism Worldwide привлечет $40 млн инвестиций для технологии переработки шин

Ежегодно в США на свалках оказываются сотни миллионов использованных автомобильных шин – огромная экологическая проблема, решение которой до недавнего времени казалось невозможным.

Однако стартап Prism Worldwide, привлекший внушительные $40 миллионов инвестиций, предлагает революционный подход к переработке этого отхода, превращая его в ценный ресурс.

Основатель и генеральный директор компании, 66-летний Боб Абрамовиц, провел годы в индустрии бутилированной воды, выпустив за свою карьеру более миллиарда пластиковых бутылок. Это бремя экологической ответственности побудило его к созданию Prism Worldwide и разработке технологии, которая способна переработать значительную часть отходов от использованных шин.

«Это своего рода покаяние за то, что я делал раньше», – признается Абрамовиц.

Вкладывая в проект $40 млн, инвесторы, среди которых Джим Синегал, соучредитель и бывший генеральный директор Costco, и компания Columbia Pacific Advisors, верят в потенциал этой инновационной технологии. Они видят не только экологические, но и экономические преимущества в переработке шин.

Традиционные методы утилизации шин – сжигание на электростанциях или в цементной промышленности, измельчение для использования в дорожном строительстве или спортивных покрытиях – являются недостаточно эффективными и не позволяют полностью использовать потенциал этого материала. Часто шины просто складируются на свалках, занимая огромное пространство и загрязняющие окружающую среду.

Новаторство Prism Worldwide заключается в разработке технологии, которая позволяет обратить процесс вулканизации – процесс, придающий шинам прочность и форму, но одновременно ограничивающий их переработку традиционными методами. Компания разработала способ деполимеризации резины, превращая отработанные шины в высококачественный полимер. Этот полимер имеет значительно более широкий спектр применения, чем просто измельченная резиновая крошка.

Полученные гранулы полимера могут частично или полностью заменить первичные материалы в производстве различных товаров, и что особенно важно – они могут быть повторно вулканизированы. Это открывает перед производителями новые возможности и стимулирует развитие «циркулярной экономики» – экономики замкнутого цикла, где отходы перерабатываются и используются повторно.

В настоящее время компания Prism Worldwide производит свои полимерные гранулы на исследовательско-производственном объекте в Нью-Йорке, продолжая совершенствовать свою технологию и искать новые сферы применения своего продукта.

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Источник: GeekWire