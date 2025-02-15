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В США запатентовали изобретение ученых из РФ для автопрома

Российские ученые создали ИИ для мгновенного считывания VIN-номера автомобиля

Специалисты российской компании Smart Engines разработали новую систему на основе искусственного интеллекта для мгновенного распознавания VIN-номеров транспортных средств. Бюро патентов и торговых марок США выдало патент на изобретение.

Благодаря инновации номер кузова можно считать всего за 0,2 секунды, причем информация распознается вне зависимости от качества фотографии и позволяет избежать ручного ввода символов.

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В идентификационном номере VIN из 17 цифр зашифрована информация о производителе, характеристиках и годе выпуска автомобиля. С его помощью можно подобрать запчасти, проверить автомобиль на ограничения, залог, угон, участие в ДТП, а также узнать количество собственников.

Разработанный для считывания VIN сканер состоит из трех подсистем: детекции строк, распознавания строк, а также постпроцессинга и верификации найденных данных. ИИ выделяет все строки в кадре, поочередно распознает их и затем анализирует данные с целью их соответствия идентификационному номеру.

Ключевыми преимуществами отечественной разработки являются возможность обрабатывать изображения любого качества, устойчивость к помехам и перепадам освещения, избытку и недостатку света, углу и ракурсу съемки.

Генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров отмечает, что ИИ мгновенно считывает VIN номера любых автомобилей даже в самых сложных условиях.

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Разработанные российскими учеными алгоритмы адаптированы для работы на мобильных устройствах, благодаря чему можно использовать приложение в «полевых условиях»: на парковках, в сервисных центрах, на площадках для купли-продажи авто. Все данные интегрируются в цифровые системы учета, что критически важно для повышения безопасности и прозрачности процессов, подытожил Арлазаров.

Источник: kommersant.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 13
15.02.2025 
Фото:freepik / freepik
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