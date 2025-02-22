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Тысячи электромобилей-зомби: обратная сторона бурного развития китайского автопрома

Разоряющиеся китайские автобренды оставляют клиентов наедине с проблемами

Китайский автопром переживает бурный рост, особенно в сегменте электромобилей. Однако за блеском инноваций и впечатляющими цифрами продаж скрывается теневая сторона – целый парк «электромобилей-зомби», обреченных на медленную агонию из-за банкротства производителей. Эта проблема затрагивает не только сами компании, но и тысячи автовладельцев, оказавшихся в сложной ситуации.

Один из наиболее ярких примеров – банкротство WM Motor в 2023 году. Владельцы автомобилей этой марки, таких как EX5, столкнулись с целым рядом трудностей. Господин Му из Шанхая, владеющий EX5 с 2022 года, описывает ситуацию как кошмар. После краха компании Bluetooth-ключ перестал работать, мультимедийная система барахлит, навигация устарела, а потоковое видео стало нестабильным. Автомобиль, в целом, остается на ходу и экономичнее бензиновых аналогов, но перспективы его эксплуатации весьма туманны.

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Проблема усугубляется несколькими факторами. Во-первых, отсутствие надежного сервисного обслуживания и запчастей. Страховые компании неохотно страхуют автомобили «проблемных» брендов, повышая тарифы и создавая дополнительные сложности для владельцев. Во-вторых, поиск необходимых деталей превращается в квест. Рынок запчастей для автомобилей обанкротившихся компаний существует, но функционирует в полулегальной сфере, предлагая, помимо оригинальных (часто дефицитных) деталей, нелегальные программные модификации для восстановления функциональности.

История WM Motor не уникальна. Другой пример – Neta Auto. Владелец Neta S столкнулся с невозможностью ремонта дисплея мультимедийной системы из-за дефицита запчастей и финансовых проблем компании. Обновления программного обеспечения стали редкостью, а исправление ошибок затягивается на неопределенный срок.

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Быстрый рост китайского рынка электромобилей, подпитываемый государственной поддержкой, привел к появлению множества небольших компаний, которые не выдержали конкуренции с гигантами, такими как BYD. Снижение субсидий и ценовые войны стали решающими факторами, которые привели к банкротству многих, например, Jiyue Auto уже через год работы столкнулась с финансовыми проблемами и сокращением производства.

Источник: Bloomberg

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 6
22.02.2025 
Фото:Unsplash
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