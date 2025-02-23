Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Новый российский автомобильный бренд Tenet: раскрыты новые модели

В модельном ряду нового российского бренда Tenet кроме анонсированного кроссовера будут ещё две модели, также кроссоверы.

АВТОВАЗ готовит обновление комплектаций для Lada Vesta

АВТОВАЗ готовит обновление комплектаций для модели Lada Vesta в разных модификациях, рассказали в пресс-службе концерна в ответ на запрос о том, почему в прайс-листах семейства Vesta напротив множества комплектаций 2024 модельного года появилась пометка «не производится», в том числе у всех модификаций Vesta Cross.

Новый регламент по сдаче на права: что изменилось?

Доля кандидатов в водители, сдавших экзамен на права «в городе» с первого раза, выросла по итогам 2024 года до 13,8%. В 2023 году этот показатель составлял 12,1%, сообщили в Госавтоинспекции РФ. Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева убеждена, что такая динамика стала следствием изменений в регламенте МВД по сдаче экзаменов на права, вступивших в силу 1 апреля 2024 года.

В ГД хотят запретить заглушки для ремней безопасности

В России могут запретить использование заглушек и накладок для ремней безопасности. Законопроект об этом могут внести в ГД в ближайшее время.

Кроссовер Lada 2026 года — все подробности!

В конце января АВТОВАЗ впервые «засветил» перспективный кроссовер, пока носящий условное название Lada B+ Cross. Интерес к автомобилю высок: это популярный и новый для АВТОВАЗа класс авто, а сроки выхода — уже ближайшая перспектива, если не считать грядущего в апреле запуска Лады Iskra и готовящихся премьер нишевых модификаций Niva Sport и Vesta Sport. «За рулем» собрал все, что известно о кроссовере Lada на конец февраля 2025 года.

Размер штрафа за непристегнутый ремень: почему его нужно увеличить?

В Госдуме обсуждают предложение фракции «Справедливая Россия — За правду» об увеличении штрафа за непристегнутый ремень безопасности с 1,5 до 3 тысяч рублей Однако возникает вопрос: является ли непристегнутый ремень действительно такой острой проблемой, чтобы ужесточать наказание?