Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Веста с «шестиступкой» — будет спрос? Вот что говорят дилеры!

В одном из дилерских центров Lada дали прогноз продаж автомобилей Lada Vesta, оснащенных новой 6-ступенчатой механической коробкой передач. Напомним, АВТОВАЗ впервые в своей истории начал устанавливать 6-ступенчатые коробки на свои автомобили в январе 2025 года, и сейчас Весты с таким вариантом трансмиссии начали появляться у дилеров.

В субъектах России в 2025 году могут появиться новые дорожные знаки

Обновленный государственный стандарт (ГОСТ), регулирующий внешний вид дорожных знаков и разметки, а также правила их нанесения и установки, опубликовал Росстандарт. В документе появились новые знаки и информационные таблички, действие которых начнется с 1 января 2026 года.

Кому запретят сдавать экзамены в России на получение водительских прав

МВД РФ подготовило перечень поправок в административный регламент, регулирующий порядок проведения экзаменов для получения водительских прав. Проект документа проходит антикоррупционную экспертизу и размещен на федеральном портале нормативных правовых актов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Правила постановки машины на учет изменятся с 1 марта

С 1 марта изменится порядок регистрации автомобилей в ГАИ. Теперь поставить на учет машину можно без ОСАГО. Полис исключен из числа документов, которые нужны для постановки машины на учет и совершения регистрационных действий, связанных со сменой собственника.

Водителям дали отсрочку: эксперимент по проверке полиса перенесли

Запуск проекта по проверке наличия ОСАГО при помощи дорожных камер могут перенести на конец июня текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА).