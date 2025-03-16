Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Новый «загадочный» бренд RSV — раскрываем карты!

Одна из заметных новостей прошлой недели — выпуск первой партии автомобилей под новой маркой Rosva Motors на бывшем заводе ПСМА в Калуге, ранее являвшемся совместным предприятием по производству автомобилей Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi. 6 марта 2025 года компания «Автомобильные технологии» подтвердила запуск производства машин в рамках проекта RSV. Главред журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, какие машины будут выпускать под новой маркой RSV.

В Калининграде завод «Автотор» возобновил производство кроссоверов BMW X5 и X6

Партия из нескольких десятков автомобилей BMW X5 и X6 была собрана на заводе «Автотор» в Калининграде. Уточняется, что авто собрали из машинокомплектов, которые оставались на предприятии после ухода бренда в 2022 году. Немецкая компания BMW Group заявила, что не несет ответственности за автомобили, собранные на заводе «Автотор» после ухода компании из России.

Этот штраф тоже увеличат. И правильно!

Законопроект сенаторов Андрея Кутепова и Игоря Трескова предусматривает увеличение штрафов для обычных водителей — с 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — с 25 до 50 тыс. рублей, для юрлиц — со 100 до 200 тыс. рублей за перевозку детей без специальных удерживающих устройств.

Дилеры просят кабмин ввести льготы на покупку машин из-за обвала авторынка

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин обратился к Правительству РФ с просьбой ввести льготные госпрограммы кредитования со ставкой не более 10% годовых в рублях для авторетейла, продавцов и покупателей автомобилей. Обращение направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Лада Искра прошла краш-тесты — известны результаты!

Перспективная модель АВТОВАЗа Lada Iskra завершила комплекс заводских и сертификационных испытаний. На АВТОВАЗе сообщили, что испытания получились успешными: новинка доказала надежность и высокое качество технологий. Под испытания было собрано 98 прототипов различных модификаций.