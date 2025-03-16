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Склады дилеров забиты новыми машинами – что будет дальше?
16 марта
Склады дилеров забиты новыми машинами – что будет дальше?
Александр Корнев: для дилеров многих китайских...
Поиграли в «зеленую» повестку и хватит: началась отмена экологических стандартов
16 марта
Поиграли в «зеленую» повестку и хватит: началась отмена экологических стандартов
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16 марта
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Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Новый «загадочный» бренд RSV — раскрываем карты!

Одна из заметных новостей прошлой недели — выпуск первой партии автомобилей под новой маркой Rosva Motors на бывшем заводе ПСМА в Калуге, ранее являвшемся совместным предприятием по производству автомобилей Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi. 6 марта 2025 года компания «Автомобильные технологии» подтвердила запуск производства машин в рамках проекта RSV. Главред журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, какие машины будут выпускать под новой маркой RSV.

В Калининграде завод «Автотор» возобновил производство кроссоверов BMW X5 и X6

Партия из нескольких десятков автомобилей BMW X5 и X6 была собрана на заводе «Автотор» в Калининграде. Уточняется, что авто собрали из машинокомплектов, которые оставались на предприятии после ухода бренда в 2022 году. Немецкая компания BMW Group заявила, что не несет ответственности за автомобили, собранные на заводе «Автотор» после ухода компании из России.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
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Этот штраф тоже увеличат. И правильно!

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Надежный турбодизель, выносливый автомат, полный привод — так вот ты какая, японская «буханка»!

Законопроект сенаторов Андрея Кутепова и Игоря Трескова предусматривает увеличение штрафов для обычных водителей — с 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — с 25 до 50 тыс. рублей, для юрлиц — со 100 до 200 тыс. рублей за перевозку детей без специальных удерживающих устройств.

Дилеры просят кабмин ввести льготы на покупку машин из-за обвала авторынка

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин обратился к Правительству РФ с просьбой ввести льготные госпрограммы кредитования со ставкой не более 10% годовых в рублях для авторетейла, продавцов и покупателей автомобилей. Обращение направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Лада Искра прошла краш-тесты — известны результаты!

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Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Перспективная модель АВТОВАЗа Lada Iskra завершила комплекс заводских и сертификационных испытаний. На АВТОВАЗе сообщили, что испытания получились успешными: новинка доказала надежность и высокое качество технологий. Под испытания было собрано 98 прототипов различных модификаций.

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 11
16.03.2025 
Фото:
«За рулем»
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