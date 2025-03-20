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Автовладельцев Петербурга призвали заранее планировать маршрут из-за сужения полос

Трассу до аэропорта Пулково в Петербурге сузят в обе стороны на 2 месяца

Количество полос для движения транспорта по трассе в аэропорт Пулково в Петербурге уменьшили до двух с 19 марта. Об ограничениях сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

В настоящее время для строительства подъездной автомобильной дороги на Пулковском шоссе действуют некоторые ограничения, в основном у аэропорта. А в период с 19 марта по 19 мая 2025 года до двух полос сузят движение транспорта в оба направления.

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В Приморском районе с 18 марта до 28 августа текущего года ограничили движение на перекрестке улиц Воздушной и Высотной. На этот период на участке будут выполнены работы по обустройству временных ограждений.

Жителей Петербурга призвали быть предельно внимательными на дорогах, особенно обращать внимание на указатели и информационные щиты со схемами возможных направлений объезда. Всем автовладельцам тоже нужно заблаговременно планировать свой маршрут.

Источник: spb.aif.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 12
20.03.2025 
Фото:Wikimedia
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