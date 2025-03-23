Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Переговоров нет, но слухи есть — один из автоконцернов Европы возвращается в Россию?

Французский автоконцерн Renault может вернуться в капитал отечественного холдинга АВТОВАЗ. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов представителям СМИ в кулуарах съезда РСПП.

Как укрепление рубля повлияет на стоимость новых автомобилей в России

В конце зимы нацвалюта укрепилась до 86 рублей за доллар и 93 рублей за евро. Обычно такое отражается на стоимости ввезенных товаров, но в этот раз снижение цен может обойти автомобильный рынок, считает руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев.

Выгодно, но есть подвох: за ввоз авто через Приморье могут потребовать доплату

Ввозить автомобили в России через Приморье может быть выгоднее, чем через другие посты. Но в дальнейшем за машину могут потребовать доплату, рассказал участник рынка, который занимается импортом новой и подержанной китайской техники.

В России вступили в силу новые справочники для расчета выплат по «автогражданке»

Новые справочники цен на автозапчасти, используемые страховыми компаниями для расчета компенсаций по ОСАГО, вступили в силу сегодня, 19 марта. В среднем, цены на детали выросли на 1,2%, но в зависимости от марки прайс может отличаться, уточнили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Дисциплинированных водителей поощрят — готов проект закона

Аккуратным водителям, не нарушающим правила дорожного движения, предлагают ввести скидку в 50% на транспортный налог. Соответствующий законопроект направили в Правительство РФ депутаты фракции «Новые люди». Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», считает, что у инициативы практически нулевые шансы.