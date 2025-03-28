Железнодорожный выход к Арктике разгрузит Транссибирскую магистраль

Путин: Сибири и Уралу необходим железнодорожный выход к Арктике

Сибири и Уралу нужен железнодорожный выход к Арктике, чтобы разгрузить Транссибирскую магистраль. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии форума «Арктика – территория диалога».

«Нам предстоит по аналогии с Восточным полигоном, который включает БАМ и Транссиб, реализовать проект развития арктического полигона железных дорог, включая модернизацию железной дороги на территории Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа», – подчеркнул глава России.

Благодаря реализации этого проекта, регионы Сибири, Урала, северо-запада России получат прямой выход на север, к арктическим портам, отметил Путин. Это позволит разгрузить трафик Транссиба, и можно будет эффективно использовать морские перевозки, уточнил российский лидер.

Более того, у транспортного коридора Север – Юг, связывающего РФ со странами Центральной Азии и Персидского залива, появятся новые точки выхода в Арктику.

«Мы знаем сегодня ситуацию с развитием РЖД, знаем, какие вызовы стоят перед компанией, все это хорошо известно, но думать о развитии северной железной дороги нужно уже сейчас, сегодня», – констатировал президент.

Напомним, VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» проходил 26-27 марта на территории Мурманской области. Одной из главных тем форума стало развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения.

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Источник: tass.ru