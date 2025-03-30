Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Если у вас в прошлом году были ДТП, срочно продлите ОСАГО: объясняем, для чего

Ежегодная процедура по перерасчету коэффициента бонус-малус (КБМ), влияющего на стоимость полиса ОСАГО, произойдет в России 1 апреля 2025 года. Разбираемся, на что влияет КБМ, как изменится цена «автогражданки» и кому нужно заблаговременно продлить полис.

Стартовал выпуск Lada Largus в новой комплектации: известна цена

АВТОВАЗ начал выпуск универсала Lada Largus в новом исполнении Comfort. Исполнение Classic Plus сняли с производства. В новой комплектации авто стоит 1,71 млн рублей (на 5 тыс. рублей дороже Classic Plus).

Нива Тайга выходит на рынок — вот что известно об этом внедорожнике

Нижегородская компания «Промтех» готовит к выводу на рынок внедорожники Niva Тайга и ее более продвинутую версию Niva Тайга Трофи. Источник сообщает, что обе модификации появятся в продаже уже весной 2025 года. При этом заказы на автомобили принимают с февраля.

Сертификация на финальном этапе: в РФ появятся коммерческие авто под новым брендом

Серийное производство коммерческого автомобиля Renault Master третьего поколения наладят во Владивостоке, на рынок модель выйдет под названием Forpost Recruit. Выпуском автомобилей займется компания «Восточный Форпост», компоненты для сборки приходят из Китая, где производится Renault Master.

Правила покупки автомобилей в РФ могут упростить

Министерство финансов России предложило разрешить расчеты наличными за автомобили, приобретаемые у иностранных граждан из стран ЕАЭС. Это изменение решит проблему с большими штрафами, которые накладываются на покупателей автомобилей у иностранцев, если наши люди расплачиваются наличными.

Правила проверки на опьянение изменят в России

Новый порядок проведения медосвидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения может начать действовать 1 сентября 2025 года. Проект приказа Минздрава РФ предполагает, что планируется изменить также и список наркотических веществ, на которые проводятся исследования.