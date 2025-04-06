Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Новое для водителей с 1 апреля. Изучите это внимательно!

С апреля вступают в силу важные изменения, касающиеся водителей и автомобилей. Нововведения затронут вопросы ОСАГО, обмена водительских прав для граждан РФ, получивших иностранные права и так далее.

В России ужесточат проверки водителей на опьянение

Минздрав РФ представил проект новых правил медицинского освидетельствования, которые могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года. По новым правилам, у пострадавших в ДТП или лиц с признаками отравления будут брать биоматериалы (кровь, мочу) даже без их согласия, чего ранее не было.

В России возродят систему национальных краш-тестов

Росстандарт планирует возродить национальную систему краш-тестов и рейтинг безопасности автомобилей RuNCAP, сообщил руководитель агентства Антон Шалаев. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков высказал мнение о том, действительно ли нужны эти тесты.

Старт продаж Niva Sport: подробности о техническoм оснащении и цена

5 апреля, в день рождения легендарной Niva (48 лет назад), стартуют официальные продажи ее первой серийной спортивной версии — Niva Sport. В отличие от Niva Legend, новая версия получила около 140 конструктивных изменений.

Продажи новых машин в России в марте стали одними из худших за 10 лет

Общие продажи новых легковых и легких коммерческих машин в России в марте текущего года составили 83,1 тыс. штук. Это на 45% меньше, чем в марте 2024 года, информирует Комитет автопроизводителей АЕБ со ссылкой на данные АО «ППК».