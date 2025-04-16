Нива Спорт получит новый крутой цвет кузова

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Новый красный цвет металлик может получить не только нишевая модель Niva Sport Silk Way с двигателем мощностью 144 л.с., но и более массовая 122-сильная модификация Niva Sport. Такой вывод можно сделать из опубликованного источником видео, которое мы приводим в конце этой заметки. В нем показана именно Niva Sport (без отличительных деталей, характерных для перспективной версии Silk Way) в новом красном цвете.

Кадр из опубликованного клипа: выставочная Niva Sport в новом красном металлике
Кадр из опубликованного клипа: выставочная Niva Sport в новом красном металлике
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Напомним, Niva Sport уже продается у дилеров Lada по цене 1,7 млн рублей (и пока – в стандартной цветовой гамме), а Niva Sport Silk Way лишь готовится к производству. Ранее неофициальные каналы публиковали шпионский снимок, на котором запечатлены красные кузова Нивы, стоящие на территории ООО «Лада Спорт» в Тольятти. Тогда говорилось, что это кузова под сборку Niva Sport Silk Way, однако теперь становится понятно, что сфера применения этого колера может быть более широкой.

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Как сообщал ранее «За рулем», сварка и окраска кузовов для обеих новых модификаций Нивы – Niva Sport и Niva Sport Silk Way – будут вестись на перезапущенных мощностях в бывших корпусах Опытно-промышленного производства АВТОВАЗа. Кузова «спортивных» внедорожников отличаются от обычных Niva Legend несколькими усилительными элементами. Кроме того, Niva Sport Silk Way отличается более агрессивными шинами, защитными порогами и шноркелем.

Источник: Лада Клуб | LADA CLUB

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 25
16.04.2025 
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+64