Нива Спорт получит новый крутой цвет кузова

«Лада Клуб»: Ниву Спорт могут начать окрашивать в совершенно новый цвет

Новый красный цвет металлик может получить не только нишевая модель Niva Sport Silk Way с двигателем мощностью 144 л.с., но и более массовая 122-сильная модификация Niva Sport. Такой вывод можно сделать из опубликованного источником видео, которое мы приводим в конце этой заметки. В нем показана именно Niva Sport (без отличительных деталей, характерных для перспективной версии Silk Way) в новом красном цвете.

Кадр из опубликованного клипа: выставочная Niva Sport в новом красном металлике

Напомним, Niva Sport уже продается у дилеров Lada по цене 1,7 млн рублей (и пока – в стандартной цветовой гамме), а Niva Sport Silk Way лишь готовится к производству. Ранее неофициальные каналы публиковали шпионский снимок, на котором запечатлены красные кузова Нивы, стоящие на территории ООО «Лада Спорт» в Тольятти. Тогда говорилось, что это кузова под сборку Niva Sport Silk Way, однако теперь становится понятно, что сфера применения этого колера может быть более широкой.

Как сообщал ранее «За рулем», сварка и окраска кузовов для обеих новых модификаций Нивы – Niva Sport и Niva Sport Silk Way – будут вестись на перезапущенных мощностях в бывших корпусах Опытно-промышленного производства АВТОВАЗа. Кузова «спортивных» внедорожников отличаются от обычных Niva Legend несколькими усилительными элементами. Кроме того, Niva Sport Silk Way отличается более агрессивными шинами, защитными порогами и шноркелем.

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Источник: Лада Клуб | LADA CLUB