Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в субботнем дайджесте

Дайджест самых заметных автомобильных новостей за прошедшую неделю

Два новых бренда из Китая планируют выйти на российский рынок

Два китайских автопроизводителя, Lepas и iCar, планируют официально начать продажи в России в ближайшее время. Lepas — новый премиальный автомобильный бренд от компании Chery. iCar — также дочерняя компания китайского автопроизводителя Chery, она специализируется на производстве электромобилей.

Продажи новых автомобилей резко снизились в России

В РФ с января по апрель текущего года было продано 404 016 новых автомобилей, информирует Минпромторг. За этот период текущий показатель оказался на 27% ниже, чем за аналогичный срок в 2024 году, когда было реализовано 552 763 легковых автомобиля.

Марка Hyundai зарегистрировала в России новые товарные знаки

Компания Hyundai, ушедшая из РФ в 2022 году, зарегистрировала в мае три товарных знака, следует из данных Роспатента. Они зарегистрированы с наименованиями Hyundai ix10, Hyundai ix40, Hyundai ix50.

Эти водители скоро не смогут ездить на каршеринге: новая инициатива

В России планируется внедрение нормы, запрещающей молодым водителям, не имеющим стажа вождения не менее двух лет, пользоваться услугами каршеринга. Также предложено принять закон, который запретит брать машину в пользование водителям младше 20 лет.

Проект «Волгатти»: чем удивляет сочетание советского авто и гиперкара?

На выставке «Тачки Cyber» в Минске был представлен кастомный автомобиль «Волгатти», который объединяет элементы советской «Волги» ГАЗ-21 и гиперкара Bugatti Chiron. Проект, над которым трудились более трех лет, требует инвестиций в 120 тысяч долларов.