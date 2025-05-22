Легенда 1956 года с турбомотором мощностью 350 л.с. – не удивляйтесь, это Победа

Модернизированную Победу с современным оснащением продают за 5 млн рублей

На продажу в Иванове выставлен ГАЗ М-20 Победа 1956 года выпуска, собранный заново в условиях авторемонтного завода и превращенный в полноценный слипер. Несмотря на ретро-облик, под капотом скрывается турбированный мотор 1JZ-GTE, мощностью около 350 л.с., с возможностью увеличения до 400+ л.с. Автомобиль прошел полную модернизацию, все изменения официально зарегистрированы и внесены в ПТС. Двигатель дополнен турбиной, распредвалами и выпускным коллектором от Tomei, а доработанная АКП управляется через оригинальный подрулевой селектор.

Установлен задний мост от Volvo с блокировкой, тормоза Brembo F50, регулируемые амортизаторы Koni. Пробег после полной сборки небольшой – всего 1500 км.

Интерьер также обновлен: салон оформлен с использованием современных материалов, стилизованных под оригинал, установлены современные приборы в заводских корпусах и акустика Retro Sound от Prology. Руль выполнен в ретро-стиле, но стал удобнее, а передние сиденья заменены на спортивные AC Cobra для лучшей поддержки на высокой скорости.

Справка

Слипер (от англ. sleeper – «спящий») – это автомобиль, который внешне выглядит как обычная или даже устаревшая машина, но скрывающий под капотом мощный двигатель и современную техническую начинку. Такие машины способны показать впечатляющую динамику и управляемость.

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Источник, фото: Avito Авто



