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Стала известна дата презентации первой модели Tenet

Серийный кроссовер нового бренда Tenet официально представят в июне 2025 года

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Бренд Tenet опубликовал официальное сообщение, подробно рассказывающее о самой марке и проливающее некоторый свет на ближайшие ее перспективы. В частности, название расшифровывается как аббревиатура фразы «Take Every New Experience Together», которую предлагается переводить как «вместе к новым свершениям». Двигаться к ним предстоит на кроссоверах, из которых и будет главным образом состоять модельный ряд – от компактных переднеприводных до полноприводных D-класса.

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«Жизнь — это непрерывный путь, который раскрывается в движении, в стремлении вперед, в преодолении расстояний и собственных границ. Именно так рождаются победы, открытия и моменты счастья. Автомобили TENET станут верными спутниками в дороге, надежной опорой в любых ситуациях, свидетелем смеха детей, тихих разговоров под дождь или взволнованного биения сердца», – говорится в сообщении.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Название Tenet предлагается писать прописными буквами TENET, поскольку это зашифрованная фраза Take Every New Experience Together, что предлагается переводить как «вместе к новым свершениям». Говорится о рекламном слогане бренда: «TENET. Живи движением». А еще о том, что основу модельного ряда составят преимущественно кроссоверы – от компактных переднеприводных до полноприводных моделей класса D.

А еще говорится, что автомобили Tenet «создаются с глубоким пониманием российского климата и условий эксплуатации». И что машины получат буквенно-цифровые обозначения с литерой «T», что уже было известно ранее. И пока – ни слова о том, будет ли Tenet полностью замещать автомобили марки Chery.

Первый серийный кроссовер калужского производства обещают официально представить в июне 2025 года. Можно смело предположить, что это будет в Петербурге, на ПМЭФ-2025. Никакой конкретики о комплектациях и ценах нет: «появится позднее».

Источник: Максим Кадаков

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Количество просмотров 10
22.05.2025 
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