На юго-западе Петербурга на месяц сузят КАД до одной полосы в каждую сторону
В Петербурге на КАД закроют внутреннее кольцо у развязки с Краснофлотским шоссе
На юго-западе Петербурга на месяц планируют сузить КАД до одной полосы в каждую сторону. Уточняется, что на развязке с Краснофлотским шоссе будут ремонтировать путепровод.
С 26 мая по 29 июня на 116-м километре КАД будут перекрыты все три полосы внутреннего кольца. На участке будет введена временная схема движения: транспорт пустят только по внешнему кольцу, в каждую сторону будет по одной полосе.
На развязке будут ремонтировать мостовое полотно путепровода, проходящего через Краснофлотское шоссе.
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Источник: Дирекция КЗС Петербурга
Фото:Wikimedia
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23.05.2025
Фото:Wikimedia
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