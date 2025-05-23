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На юго-западе Петербурга на месяц сузят КАД до одной полосы в каждую сторону

В Петербурге на КАД закроют внутреннее кольцо у развязки с Краснофлотским шоссе

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На юго-западе Петербурга на месяц планируют сузить КАД до одной полосы в каждую сторону. Уточняется, что на развязке с Краснофлотским шоссе будут ремонтировать путепровод.

С 26 мая по 29 июня на 116-м километре КАД будут перекрыты все три полосы внутреннего кольца. На участке будет введена временная схема движения: транспорт пустят только по внешнему кольцу, в каждую сторону будет по одной полосе.

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На развязке будут ремонтировать мостовое полотно путепровода, проходящего через Краснофлотское шоссе.

Ранее «За рулем» сообщал, насколько новая Lada Iskra защищена от ржавчины.

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Источник: Дирекция КЗС Петербурга

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 8
23.05.2025 
Фото:Wikimedia
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