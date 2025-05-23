На юго-западе Петербурга на месяц сузят КАД до одной полосы в каждую сторону

В Петербурге на КАД закроют внутреннее кольцо у развязки с Краснофлотским шоссе

На юго-западе Петербурга на месяц планируют сузить КАД до одной полосы в каждую сторону. Уточняется, что на развязке с Краснофлотским шоссе будут ремонтировать путепровод.

С 26 мая по 29 июня на 116-м километре КАД будут перекрыты все три полосы внутреннего кольца. На участке будет введена временная схема движения: транспорт пустят только по внешнему кольцу, в каждую сторону будет по одной полосе.

На развязке будут ремонтировать мостовое полотно путепровода, проходящего через Краснофлотское шоссе.

Ранее «За рулем» сообщал, насколько новая Lada Iskra защищена от ржавчины.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Дирекция КЗС Петербурга