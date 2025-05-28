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Запах из кондиционера: что завелось в машине и как это устранить

Затхлый запах из кондиционера – сигнал, что система не в порядке

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Садишься летом в машину, включаешь кондиционер – и тут же чувствуешь затхлый запах, словно в салоне забыли мокрый коврик. Это не просто неприятность, а сигнал: внутри климатической системы появилась «жизнь». Бактерии, грибки и плесень любят оседать на испарителе кондиционера – особенно в жаркую и влажную погоду, если система работает редко.

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На появление запаха чаще всего влияют загрязнение испарителя, старый салонный фильтр, засоренные дренажные каналы и отсутствие регулярной просушки системы.Если не устранить причину, запах будет усиливаться, а воздух – становиться все вреднее. Что можно сделать: провести антибактериальную обработку испарителя (самостоятельно с помощью спреев или в автосервисе);

  • заменить салонный фильтр (в старом скапливаются микробы);
  • прочистить дренажные каналы (особенно важно при повышенной влажности);
  • просушить вентиляцию (после дождя или мойки включай обогрев на пару минут).

Чтобы избежать этой проблемы в будущем, нужно включать кондиционер круглый год хотя бы раз в неделю, менять вовремя фильтры и просушивать систему после поездок в сырость.

Чистый воздух в салоне не прихоть, а вопрос здоровья.

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Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 17
28.05.2025 
Фото:freepik / freepik
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