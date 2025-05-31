И под водой тоже — Peugeot готовит новый проект

Peugeot участвует в разработке подводной капсулы нового поколения

Peugeot поддерживает французский проект Under the Pole, направленный на изучение Мирового океана, и принимает участие в разработке подводной капсулы Capsule II, запуск которой намечен на 2026 год. Цель сотрудничества – усовершенствовать эргономику, повысить прочность материалов и улучшить бортовые коммуникационные системы, обеспечив при этом безопасность и комфорт исследователей.

Первая капсула, Capsule I, уже используется как временное подводное жилье, позволяющее ученым проводить под водой до трех суток. Панорамные иллюминаторы обеспечивают обзор морского дна и позволяют вести наблюдения за морскими видами, а также изучать экосистемы и их функции в реальном времени.

Несмотря на продуманную компоновку внутреннего пространства, отзывы ученых и водолазов, работавших в капсуле, выявили ряд ограничений. Новый проект нацелен на устранение этих недостатков и создание более удобной и эффективной среды для подводной работы.

В рамках Capsule II специалисты Peugeot и дизайнеры Stellantis займутся оптимизацией интерьера, обновлением компоновки рабочих зон и улучшением условий для экипажа. Планируется внедрение новых, более долговечных и приятных на ощупь материалов, а также модернизация систем связи и улучшение их визуального исполнения.

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Источник: Auto-Medienportal