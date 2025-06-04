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Стоимость зимних шин в России достигла пиковых значений за год

Зимние шины премиального сегмента в России за год подорожали на 16,5%

Средняя цена новой зимней шины премиального сегмента для легковых машин в России за год увеличилась на 16,5%. В мае текущего года средняя цена оказалась самой высокой за последний год.

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Так, в мае средняя цена зимней шины премиум-брендов составила 28,7 тыс. рублей (+4,1 тыс. рублей относительно апреля 2024 года). Минимальной за отчетный период средняя цена была в июле 2024 года (23,5 тыс. рублей).

Летние шины за год подорожали в среднем на 1,1%. В мае этого года средняя цена такой покрышки составила 29,5 тыс. рублей (+0,3 тыс. рублей относительно мая 2024 года).

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Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ в продаже появились новые семиместные Toyota Veloz по цене от 3,15 млн рублей.

Источник: НАПИ

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Ушакова Ирина
Фото:Медиабанк событий
Количество просмотров 218
04.06.2025 
Фото:Медиабанк событий
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