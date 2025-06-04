Розыгрыш призов 02.06.25 от «За рулем» — публикуем имена победителей

Подведены итоги очередного ежемесячного розыгрыша среди подписчиков «За рулем»

Коллектив издательства «За рулем» благодарит всех, кто читает и покупает наше издание. Ваше внимание к журналу «За рулем» очень ценно для нас.

2 июня 2025 года издательство провело очередной ежемесячный розыгрыш призов для оформивших полугодичную или годовую подписку на нашем сайте.

Генератор случайных чисел из списка подписчиков по состоянию на 02.06.25 выбрал троих победителей.

Светодиодный фонарь, аккумулятор и зарядное устройство GREENWORKS 24v

Осадченко Сергей Владимирович (Санкт-Петербург) станет обладателем фонаря GREENWORKS 24v, аккумулятора и зарядного устройства.

Кострикина Алена Дмитриевна (Москва) и Плещев Вадим Владимирович (Пермский край, г. Березники) выиграли наборы, состоящие из дрели-шуруповерта, аккумулятора и зарядного устройства GREENWORKS 24v.

Шуруповерт

О правилах

Сотрудники ООО «За рулем» до 16 июня 2025 года свяжутся с победителями и расскажут, как получить призы.

Напоминаем, что победители ежемесячных розыгрышей призов не могут участвовать в последующих розыгрышах 2025 года, но будут принимать участие в розыгрышах призов в 2026 году.

Для участия в розыгрышах призов нужно оформить подписку на журнал «За рулем» на нашем ресурсе: https://sub.zr.ru/.