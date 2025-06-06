#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...

Новый кроссовер Geely: разгон до «сотни» за 4,5 с и расход топлива 4,8 л на 100 км

Geely представила новый шестиместный флагманский кроссовер Galaxy M9 с ИИ

Компания Geely на мероприятии в Милане представила новый флагманский кроссовер Galaxy M9. Этот шестиместный автомобиль сочетает инновации и комфорт, предлагая просторный салон и современные технологии, включая поддержку искусственного интеллекта. Galaxy M9 оснащен гибридной силовой установкой, которая отличается производительностью и топливной экономичностью. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды, а топлива потребляет в смешанном режиме всего 4,8 л на 100 км.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ
Geely Galaxy M9
Geely Galaxy M9

Кроссовер Geely Galaxy M9 отличается элегантным дизайном, сочетая восточную эстетику с современными стилистическими решениями. Автомобиль оснащен AI Digital Chassis (цифровое шасси с элементами ИИ) от Geely и интеллектуальной системой помощи при вождении G-Pilot H5, которая обеспечивает высокий уровень безопасности и цифровую интерактивность.

Geely Galaxy M9
Geely Galaxy M9

Рекомендуем
Большой минивэн от 1,5 млн рублей — почему он лучше кроссовера

Впервые в модели представлена система AI Smart Cockpit нового поколения и усовершенствованная система помощи водителю ADAS, что позволяет Galaxy M9 соответствовать высоким критериям безопасности.

Также на мероприятии в Милане компания представила свою новую стратегию Five by Five, нацеленную на масштабное внедрение инноваций. С ее помощью компания собирается еще больше укрепиться на мировом рынке.

Исследовательский центр компании Geely в Китае
Исследовательский центр компании Geely в Китае

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В создании новой стратегии участвуют пять дизайн-центров, расположенных в разных городах и странах: Шанхае и Нинбо в Китае, Милане в Италии, Гетеборге в Швеции и Ковентри в Великобритании. Таким образом компания хочет соединить восточный стиль с различными культурными элементами и создать дизайн, который оценят покупатели всех стран независимо от их культурной принадлежности.

Источник: Geely

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 1566
06.06.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0