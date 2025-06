Новый кроссовер Geely: разгон до «сотни» за 4,5 с и расход топлива 4,8 л на 100 км

Geely представила новый шестиместный флагманский кроссовер Galaxy M9 с ИИ

Компания Geely на мероприятии в Милане представила новый флагманский кроссовер Galaxy M9. Этот шестиместный автомобиль сочетает инновации и комфорт, предлагая просторный салон и современные технологии, включая поддержку искусственного интеллекта. Galaxy M9 оснащен гибридной силовой установкой, которая отличается производительностью и топливной экономичностью. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды, а топлива потребляет в смешанном режиме всего 4,8 л на 100 км.

Geely Galaxy M9

Кроссовер Geely Galaxy M9 отличается элегантным дизайном, сочетая восточную эстетику с современными стилистическими решениями. Автомобиль оснащен AI Digital Chassis (цифровое шасси с элементами ИИ) от Geely и интеллектуальной системой помощи при вождении G-Pilot H5, которая обеспечивает высокий уровень безопасности и цифровую интерактивность.

Geely Galaxy M9

Впервые в модели представлена система AI Smart Cockpit нового поколения и усовершенствованная система помощи водителю ADAS, что позволяет Galaxy M9 соответствовать высоким критериям безопасности.

Также на мероприятии в Милане компания представила свою новую стратегию Five by Five, нацеленную на масштабное внедрение инноваций. С ее помощью компания собирается еще больше укрепиться на мировом рынке.

Исследовательский центр компании Geely в Китае

В создании новой стратегии участвуют пять дизайн-центров, расположенных в разных городах и странах: Шанхае и Нинбо в Китае, Милане в Италии, Гетеборге в Швеции и Ковентри в Великобритании. Таким образом компания хочет соединить восточный стиль с различными культурными элементами и создать дизайн, который оценят покупатели всех стран независимо от их культурной принадлежности.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Geely