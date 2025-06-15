Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Искру разбили на высокой скорости — вот что получилось!

АВТОВАЗ рассказал об итогах краш-тестов Lada Iskra. Автомобили тестировали по методике ARCAP, согласно которой новинка заработала максимальные 4 звезды.

Старые дорожные камеры хотят заменить в России

Национальный автомобильный союз (НАС) призвал российские власти провести модернизацию камер фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), поскольку примерно 30% действующих на дорогах комплексов являются устаревшими и неэффективными.

В ГД предложили уточнить формулировки поправок в правила дорожного движения

В ГД РФ призвали изложить правила дорожного движения понятным каждому водителю языком во избежании двойного толкования. Депутат ГД Ярослав Нилов заявил, что из-за того, что водителям не всегда удается разобраться в ПДД, возникают конфликтные ситуации на дорогах, недопонимание в диалоге с автоинспектором и неоправданные штрафы.

В России введут рейтинг автошкол

Депутаты ГД РФ в первом чтении одобрили инициативу об оценке качества автошкол. Уточняется, что данные о российских автошколах будут размещать на специальном ресурсе и он будет постоянно обновляться. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков привел несколько доводов, почему новый закон может оказаться недостаточно эффективным.

Выплаты при оформлении ДТП по европротоколу увеличили в России

ГД РФ одобрила в окончательном чтении проект закона об увеличении лимита выплат при оформлении ДТП по европротоколу (без участия сотрудников полиции) со 100 тыс. до 200 тыс. рублей.