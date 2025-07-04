Юлия Темникова получила премию «Медиа-Менеджер России»

В Москве состоялась юбилейная, 25-я церемония вручения премии «Медиа-Менеджер России»

Юлия Темникова, советник заместителя Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, получила награду в категории «Коммуникации».

Экспертное жюри высоко оценило авторскую программу Юлии Темниковой «Москва едет» на канале «Москва 24», масштабную кампанию к 90-летию Московского метрополитена, а также информационную поддержку таких значимых инфраструктурных проектов, как запуск МЦД-3 и МЦД-4, БКЛ и Троицкой линии метро, регулярного речного электротранспорта.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Эта награда – в первую очередь высокая оценка работы всех сотрудников Транспортного комплекса столицы. Более 200 тысяч человек трудятся для того, чтобы москвичи успевали по своим делам. Как результат – пассажиры каждый день совершают больше 17 млн поездок на городском транспорте. Будем и дальше делать все возможное, чтобы транспорту доверяли как можно больше людей, такую задачу поставил Мэр Москвы Сергей Собянин.

Премия «Медиа-Менеджер России» – это главная отраслевая награда, которая присуждается в 19 номинациях топ-менеджерам в сфере коммуникаций за профессионализм, новации в управлении и неординарный подход в менеджменте.

Юлия Темникова, советник заместителя Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Благодарю жюри за высокую оценку.

Спасибо моим коллегам, которые каждый день трудятся, чтобы пассажиры всегда оставались в курсе работы городского транспорта, первыми узнавали обо всех улучшениях, выбирали самые быстрые, удобные и выгодные маршруты.

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Источник: Дептранс Москвы