Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Водителям готовят новые платежи: какие пошлины вырастут в 2025 году

Правительство планирует внести в Госдуму законопроект о повышении госпошлин за услуги ГИБДД (ГАИ). Изменения коснутся стоимости водительских удостоверений, регистрации автомобилей и других процедур.

160 л.с. и выше: какие модели попадут под удар нового утильсбора

Российские автолюбители, предпочитающие мощные иномарки, столкнутся с дополнительными расходами: Минпромторг планирует повысить утилизационный сбор на автомобили с двигателями мощнее 160 лошадиных сил. По данным экспертов, такие машины составляют 70–80% параллельного импорта, а значит, нововведение затронет значительную часть ввозимых в страну авто 212.

Российский авторынок продолжает падение

Продажи новых легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также автобусов в России в первые шесть месяцев текущего года упали на 28%, составив 607,5 тыс. единиц, сообщили в Минпромторге. Продано 333,3 тыс. новых автомобилей отечественного производства (-11% относительно показателей аналогичного периода 2024 года).

Скидка на штрафы ГИБДД: новый законопроект внесен в Госдуму

Госдума рассмотрит законопроект о восстановлении 50%-й скидки для водителей, которые оплачивают штрафы за нарушение ПДД в течение 20 дней. Соответствующий законопроект внес Ярослав Нилов, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

В России увеличат скидки на автомобили по госпрограммам

Минпромторг планирует повысить скидки по механизмам поддержки спроса на покупку автомобилей во избежание обвала продаж на 40%, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в Совете Федерации. Он пояснил, что в 2024 году в РФ автопром вырос на 35% за счет различных программ господдержки спроса, но в последние 5 месяцев рынок снижается на 28%.

Счет на миллиарды: УАЗ запускает крупнейшую модернизацию в истории

Ульяновский автозавод анонсировал грядущую трансформацию, которая должна стать самой масштабной за всю его историю. На расширение производства потратят свыше 18 млрд рублей.