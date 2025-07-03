Скидка на штрафы ГИБДД: новый законопроект внесен в Госдуму

В России собираются вернуть 50%-ю скидку за своевременную оплату штрафов ГИБДД

Госдума рассмотрит законопроект о восстановлении 50%-й скидки для водителей, которые оплачивают штрафы за нарушение ПДД в течение 20 дней. Соответствующий законопроект внес Ярослав Нилов, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Ранее в России действовала система, позволяющая водителям оплачивать половину суммы штрафа, если погасить его в течение 20 дней. Однако с 1 января 2025 года скидка сократилась до 25%, тогда как размер самих штрафов увеличился. Правда, теперь уплатить штраф со скидкой можно в течение 30 календарных дней со дня вынесения постановления, а не 20 - как было раньше.

Нилов напомнил, что изначально законопроект о 50%-й скидке столкнулся с трудностями при принятии, но в итоге был одобрен в альтернативной редакции. Эта мера доказала свою эффективность: повысилась собираемость штрафов, а нагрузка на суды и должностных лиц снизилась.

Законопроектом предлагается вернуться к прежней системе 50%-й скидки - в случае оплаты штрафа в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа.

Основная цель скидки – мотивировать автовладельцев погашать штрафы быстро, что сокращает государственные расходы на административные и судебные издержки, говорится в пояснительной записке к законопроекту.