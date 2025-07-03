#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Li i6
16 июля
Популярный в России бренд готовит свою самую доступную модель
Li Auto представит доступный электрокроссовер...
Склады российских лидеров начали активно распродаваться: каковы прогнозы?
16 июля
Склады российских лидеров начали активно распродаваться: каковы прогнозы?
Аналитики: запасы автомобилей у российских...
Buick GL8
16 июля
Представлен новый, просторный и технологичный, с хорошим запасом хода минивэн
Buick представила новый гибридный минивэн GL8 с...

Скидка на штрафы ГИБДД: новый законопроект внесен в Госдуму

В России собираются вернуть 50%-ю скидку за своевременную оплату штрафов ГИБДД

Госдума рассмотрит законопроект о восстановлении 50%-й скидки для водителей, которые оплачивают штрафы за нарушение ПДД в течение 20 дней. Соответствующий законопроект внес Ярослав Нилов, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Ранее в России действовала система, позволяющая водителям оплачивать половину суммы штрафа, если погасить его в течение 20 дней. Однако с 1 января 2025 года скидка сократилась до 25%, тогда как размер самих штрафов увеличился. Правда, теперь уплатить штраф со скидкой можно в течение 30 календарных дней со дня вынесения постановления, а не 20 - как было раньше.

Нилов напомнил, что изначально законопроект о 50%-й скидке столкнулся с трудностями при принятии, но в итоге был одобрен в альтернативной редакции. Эта мера доказала свою эффективность: повысилась собираемость штрафов, а нагрузка на суды и должностных лиц снизилась.

Рекомендуем
Самые дешевые иномарки на нашем рынке — от 30 000 рублей!

Законопроектом предлагается вернуться к прежней системе 50%-й скидки - в случае оплаты штрафа в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа.

Основная цель скидки – мотивировать автовладельцев погашать штрафы быстро, что сокращает государственные расходы на административные и судебные издержки, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 286
03.07.2025 
Фото:«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
+1