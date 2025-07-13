Новый Урал с салоном на 20 человек — подробности!

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Полноприводный Урал-80 представлен в варианте вахтового автобуса

На промышленной выставке «Иннопром-2025» автомобильный завод «Урал» показал вахтовый автобус на базе нового шасси Урал-80 с колесной формулой 4х4.

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Ранее такие полноприводные «Берлоги» автозавод совместно со своим давним партнером, компанией «Гидр» из Миасса, строил на базе трехосных машин – как бескапотников Урал-М, так и капотных Урал Next. Но новая машина – более легкая, двухосная. Месяц назад она уже «засветилась» на выставке COMvex-2025, но тогда особых подробностей о ней не было. Теперь официально объявлено: хотя основной объем «восьмидесяток», выпущенных в 2025-м, станет пожарными машинами, некоторое количество пустят под изготовление вот таких вахтовых автобусов – есть интерес заказчиков.

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Фургон автобуса изготовлен из пятислойных сэндвич-панелей по бескаркасной технологии и оснащен двадцатью пассажирскими сиденьями для пассажиров. Внутри – все необходимое электрооборудование, отопитель, кондиционер. Автомобиль предназначен для перевозки людей по дорогам 1-4 категории и участкам местности, гласит официальный пресс-релиз.

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Напомним, шасси Урал-80 официально называется Урал-43206-6912-67, и оно идет на смену Урал-43206 – была такая двухосная машина на базе всем известного советского Урал-4320. Отличий у «восьмидесятки» масса: новая рядная «четверка» ЯМЗ-535 (240 л.с.), новое оперение кабины (сама она от Урал Next), увеличенная грузоподъемность, меньшие габариты... В частности, передний свес стал меньше на 210 мм, что дало прирост нижнего угла обзорности на 20%. В общем, платформа интересная – ждем полноценного запуска в серию.

Источник: УРАЛ

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Иннокентий Кишкурно
13.07.2025 
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