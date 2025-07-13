Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Владельцы машин старше 15 лет будут платить повышенный транспортный налог

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) готовит законопроект, который должен стимулировать замену старых автомобилей на новые. Главная идея – ввести повышенный транспортный налог для машин старше 15 лет. Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков считает, что со старением автопарка нужно бороться другим способом.

На АВТОВАЗе рассказали, когда назовут цену Искры. Где ее можно будет купить?

18 июля АВТОВАЗ раскроет информацию о комплектациях и ценах на новую модель Lada Iskra. Продажи стартуют 20 июля, в день 59-летия компании, следует из сообщения автопроизводителя.

Лидеры по числу жалоб: какие страховые фирмы подводят клиентов

Банк России составил рейтинг страховых компаний в сфере ОСАГО на 2024 год, основываясь на количестве жалоб, поступивших в адрес регулятора. Обоснованной считается жалоба, если в ходе ее рассмотрения ЦБ выявил нарушение прав потребителей, включая неприемлемые практики.

Мишустин поручил снизить себестоимость российских машин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии о развитии автопрома поручил актуализировать проект стратегии развития автомобильной промышленности с учетом необходимости совершенствования мер поддержки российских компаний. Глава кабмина поручил сформулировать меры по повышению производительности труда в отрасли и снижению себестоимости производства.

Рост цен на такси затормозился в России

За прошедший год рост средней стоимости минуты поездки на такси замедлился, сообщили в Яндекс Такси после анализа данных по динамике цен на такси во всех тарифах, кроме корпоративных. В ходе исследования проводилось сравнение средней стоимости минуты поездки за период с июля 2024 года по июнь 2025-го с предыдущим годом.