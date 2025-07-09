Рост цен на такси затормозился в России

Яндекс Такси: рост средней стоимости минуты поездки на такси замедлился

За прошедший год рост средней стоимости минуты поездки на такси замедлился, сообщили в Яндекс Такси после анализа данных по динамике цен на такси во всех тарифах, кроме корпоративных.

В ходе исследования проводилось сравнение средней стоимости минуты поездки за период с июля 2024 года по июнь 2025-го с предыдущим годом. Статистика за 12 месяцев учитывает сезонные колебания и рассчитывалась для регионов с городами-миллионниками.

Исследование показало, что рост цен на такси в России затормозился. По мнению специалистов, это стало следствием эффекта высокой базы прошлых лет, когда поездки дорожали на фоне нехватки водителей и перестройкой рынка в ответ на изменения в экономике страны.

Также рост цен замедлился из-за расширения предложения: свободных машин чаще хватало на всех желающих, потому повышающие коэффициенты применяли реже. В частности, зимой этого года из-за хорошей погоды во многих регионах средняя стоимость минуты росла гораздо медленнее, чем в 2024-м: в декабре – в 1,5 раза, в январе – в два раза.

Нынешние темпы роста цен на услуги такси в Яндекс Такси объяснили дальнейшим удорожанием машин и их обслуживания, ужесточением миграционной политики и необходимостью поддерживать уровень дохода водителей для их удержания на рынке.

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Источник: Яндекс Такси