На участках ЗСД перекроют проезд из-за ремонта

В Петербурге ЗСД будет местами перекрыт до конца недели

Скоростной диаметр Санкт-Петербурга будет частично закрыт для проезда в ночное время до конца этой недели.

Ограничения введены на основном ходу и некоторых съездах для проведения дорожных работ.

Закрытие будет действовать с 23:00 16 июля до 6:00 следующего дня, а также с 23:00 20 июля до 6:00 следующего дня. На это время будут недоступны съезд с Витебской развязки на ЗСД в северном направлении и съезд на Витебскую развязку с ЗСД при движении на юг.

С 23:00 17 июля до 6:00 следующего дня будет закрыт основной ход ЗСД от съезда с набережной Екатерингофки в южном направлении до пункта оплаты, в то время как съезд с ЗСД к набережной Екатерингофки останется открытым.

Также с 22:00 17 июля до 6:00 следующего дня будет перекрыт съезд со Скандинавского шоссе на ЗСД в южном направлении.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд Aion появится в России.

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Источник: Telegram-канал ЗСД