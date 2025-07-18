Антифризы Sibiria G12+ red получили всероссийское признание в области качества
Профессиональные антифризы Sibiria стали победителями 53-го конкурса «Всероссийская марка (III тысячелетие)» и удостоены платиновых медалей «Знак качества XXI века»
Конкурс, организованный при поддержке Правительства РФ и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии нацелен регулярно информировать миллионы российских потребителей о производимых в России лучших товарах и услугах. Ежегодно в премии принимают участие сотни отечественных компаний, представляющих различные секторы экономики.
«Нам очень приятно внимание, признание и награды престижной отечественной премии, подтверждающей высочайшее качество профессиональных антифризов серии Sibiria G12+ red. Они выпускаются на высококачественной карбоксилатной основе и обеспечивают стабильную работу двигателя в широчайшем диапазоне температур от -50 до +133 °С. Продукты Sibiria созданы специально для экстремальных условий и полностью соответствуют международным стандартам качества ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J1034 и GB29743-2013, что является дополнительной гарантией качества и долговечной работы систем охлаждения автомобиля на протяжении 250 000 км», - рассказали в пресс-службе производителя.
18.07.2025
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