Антифризы Sibiria G12+ red получили всероссийское признание в области качества

Профессиональные антифризы Sibiria стали победителями 53-го конкурса «Всероссийская марка (III тысячелетие)» и удостоены платиновых медалей «Знак качества XXI века»

Конкурс, организованный при поддержке Правительства РФ и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии нацелен регулярно информировать миллионы российских потребителей о производимых в России лучших товарах и услугах. Ежегодно в премии принимают участие сотни отечественных компаний, представляющих различные секторы экономики.