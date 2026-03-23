#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В какую сумму обойдется владельцу Tenet T7: обслуживание переднего и полного привода
Названы самые безаварийные премиум-авто в России

«Автотека»: Jeep и Mini возглавили топ безаварийных премиум-авто в России

Эксперты сервиса «Автотека» (проект «Авито») проанализировали данные о премиальных автомобилях с пробегом в возрасте 5–10 лет и стоимостью от 1 млн рублей, чтобы выяснить, какие марки реже всего попадают в ДТП. Исследование охватило отчеты за полгода.

Лидеры по доле безаварийных машин

Первое место занял Jeep : 83,6% автомобилей этой марки не имеют зафиксированных аварий в истории. Кроме того, Jeep показал и самый высокий годовой прирост этого показателя – плюс 11,2 процентных пункта.

В пятерку по доле безаварийных также вошли Mini (62,5% (+4 п. п.), Volvo (61,8% (+6,4 п. п.), BMW (59,6% (+4,5 п. п.), Land Rover (57,7% (+4,6 п. п.).

Лучшие по динамике

По темпу прироста доли автомобилей без ДТП, помимо Jeep, выделились:

  • Infiniti – +9,5 п. п. (доля 57,6%),
  • Genesis – +9,5 п . п . (51,7%),
  • Jaguar – +8,8 п . п . (53,3%).

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Самые безаварийные модели

Среди конкретных моделей премиум-сегмента лидером стал Mercedes-Benz G-класса AMG – доля автомобилей без ДТП составила 70,8%. Далее следуют BMW X7 (66,6%), BMW X3 (66,5%), Audi Q8, BMW X1, BMW X5, Mercedes-Benz GLE, Land Rover Discovery Sport, Volvo XC60, Mercedes-Benz V- класса ( почти 60%).

Все перечисленные модели демонстрируют высокий уровень сохранности «чистой» ис тории, что особенно ценится при покупке на вторичном рынке.

Ранее «За рулем» сообщал , что «Москвич» готовит бизнес-седан «на замену Toyota Camry».

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Известия
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik | фирмы-производители
Количество просмотров 33
23.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0