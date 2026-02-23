#
Легендарный V8 вернется в линейку Jeep Grand Cherokee

Главный инженер Jeep Джо Альджаджави намекнул на возвращение V8 в Grand Cherokee

Восьмицилиндровые двигатели от Jeep, кажется, рано списывать со счетов. По информации The Drive, один из ведущих инженеров бренда Джо Альджаджави дал понять, что самое заметное возрождение может коснуться как раз модели Grand Cherokee.

Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee

За последние пару лет компания поэтапно убирала моторы V8 из списка доступных опций для разных версий этого внедорожника. На американском рынке сейчас можно выбрать либо 3,6-литровый V6, либо новую рядную шестёрку Hurricane. Правда, ни один из этих агрегатов, по общему мнению, не передаёт того характера и эмоций, за которые ценили старую V-образную «восьмёрку».

Причём инженер отметил, что в Jeep внимательно слушают своих клиентов. Он прямо посоветовал поклонникам марки следить за анонсами – это и намекнуло на возможные изменения.

Интерьер Jeep Grand Cherokee
Интерьер Jeep Grand Cherokee
Вообще, бренд уже пытался полностью отказаться от таких двигателей, в том числе на легендарном Wrangler. Но спрос оказался сильнее планов: производство не только не свернули, но и выпустили несколько специальных версий с желанным мотором. Так что история вполне может повториться.

Источник:  The Drive
Фото:Jeep
23.02.2026 
Фото:Jeep
