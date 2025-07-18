Tesla нервно курит: какие китайские автобренды зарабатывают больше всего

BYD и Geely стали самыми прибыльными автопроизводителями Китая

По последним данным, опубликованным на портале CarNewsChina, компания BYD стала ведущим китайским производителем легковых автомобилей в первом квартале 2025 года по чистой прибыли, которая составила 9,155 млрд юаней (1,28 млрд долларов США).

Валовая рентабельность BYD достигла 20,7%, что значительно выше показателей Tesla за аналогичный период.

Финансовые отчеты показывают, что расходы BYD на исследования и разработки за данный квартал составили 14,223 млрд юаней (1,98 млрд долларов США), что превышает ее чистую прибыль.

На втором месте находится Geely с чистой прибылью в 5,672 млрд юаней (791 млн долларов США) и валовой рентабельностью 15,78%, что близко к показателям Tesla. Расходы Geely на исследования и разработки за квартал составили 3,328 млрд юаней (464 млн долларов США).

SAIC Group занимает третью позицию с чистой прибылью в 3,023 млрд юаней (422 млн долларов США) и валовой прибылью в 8,13%. Общие затраты на исследования и разработки также превысили чистую прибыль, составив 3,881 млрд юаней (541 млн долларов США).

С 4-го по 10-е места рейтинга занимают автопроизводители Great Wall Motors, Changan, BAIC, Seres, Li Auto, Leapmotor и Xpeng, которые на протяжении квартала также показывают положительные результаты в финансовом и операционном отношении, хотя их показатели чистой прибыли и рентабельности несколько ниже, чем у лидеров.

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Источник: «Российская газета»