Запас хода новейшего электрокроссовера оказался на треть меньше заявленного

Реальный запас хода электрического кроссовера Xiaomi YU7 Max составил 492 км

Электрический кроссовер Xiaomi YU7 Max прошел тест на запас хода, организованный китайским изданием Sohu, показав результат в 492 км, что на 34,5% меньше официально заявленных 750 км по циклу CLTC.

Измерения проводились на версии YU7 Max с батареей емкостью 101,7 кВт⋅ч, полным приводом и 21-дюймовыми колесами, обутыми в Michelin Primacy 5 Energy. Автомобиль тестировался в режиме Comfort с минимальной рекуперацией, работая с кондиционером на температуре 23–24 °C и с давлением шин 2,9 бара.

Маршрут представлял собой 84-километровое шоссе, по которому кроссовер двигался со средней скоростью 99,6 км/ч с двумя пассажирами и фототехникой, что имитировало половинную нагрузку.

Xiaomi YU7

YU7 Max проехал 483 км до того, как уровень заряда достиг нуля, и еще 9 км на резерве, что составило 65,5% от заявленного пробега.

Xiaomi YU7

По результатам тестирования зарядка показала, что батарея полностью восстанавливается за 37 минут, при этом поддерживалась стабильная мощность 300 кВт на диапазоне 5-70% заряда, со средней мощностью 176,3 кВт. Энергетический расход составил 22,1 кВт⋅ч/100 км, что превышает расчетный показатель в 20,6 кВт⋅ч/100 км.

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Источник: Российская газета