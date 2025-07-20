Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

АВТОВАЗ объявил цены на семейство Lada Iskra

Минимальная рекомендованная розничная цена автомобиля Lada Iskra составляет 1 249 000 рублей. В такую сумму оценен седан в базовой комплектации Comfort с восьмиклапанником 1.6 (90.л.с) и 5-ступенчатой механической коробкой.

Также известно, что Lada Iskra уже начала поступать к дилерам. Первые автомобили уже доступны в автосалонах Санкт-Петербурга. В первую партию вошли как седаны, так и кросс-универсалы.

Завод УАЗ глобально перестраивают — вот что уже сделали!

Пресс-служба группы «Соллерс» поделилась свежей информацией со строительства новой прессовой линии на Ульяновском автозаводе. Так, закончен монтаж двух новых мостовых кранов грузоподъемностью 50 тонн; завершены строительно-монтажные работы по обустройству фундамента пятого пресса. Проведены и другие работы.

Водителей снова будут наказывать за превышение средней скорости

В Государственную думу был внесен законопроект, который предполагает введение новых санкций, связанных с превышением средней скорости на дорогах общего пользования. Законопроект дополнит статьи 1.1 и 12.9 Кодекса об административных правонарушениях новыми положениями, касающимися административной ответственности в данном вопросе.

Новые пошлины одобрены: на сколько станет дороже быть автомобилистом?

Государственная Дума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который с сентября 2025 года вводит новые пошлины для автовладельцев, а также увеличивает существующие. Так, плата за получение паспорта транспортного средства (ПТС) вырастет с 800 до 1200 рублей, а за внесение изменений в ранее выданный паспорт будет 525 рублей вместо 350. Пошлина за выдачу СТС увеличится в три раза: на бумажной основе — до 1500 рублей, на новой пластиковой основе — до 4500 рублей.

Допуск праворульных автомобилей на дороги РФ может быть пересмотрен

МВД РФ инициировало пересмотр правил допуска праворульных автомобилей на дороги. Это предложение содержится в проекте новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения, рассчитанной на период до 2030 года и с перспективой до 2036 года. По мнению ведомства, внедрение этой меры связано с рисками эксплуатации праворульных машин.