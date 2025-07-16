Новые пошлины одобрены: на сколько станет дороже быть автомобилистом?

Госдума: новые пошлины для автовладельцев вступят в силу с 1 сентября 2025 года

Государственная Дума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который с сентября 2025 года вводит новые пошлины для автовладельцев, а также увеличивает существующие.

В частности, плата за получение паспорта транспортного средства (ПТС) вырастет с 800 до 1200 рублей, а за внесение изменений в ранее выданный паспорт будет 525 рублей вместо 350. Пошлина за выдачу СТС увеличится в три раза: на бумажной основе – до 1500 рублей, на новой пластиковой основе – до 4500 рублей.

Плата за национальное водительское удостоверение также удвоится, составив 4000 рублей для пластиковых удостоверений и 6000 рублей для новых удостоверений. За международные водительские удостоверения пошлина возрастет с 1600 до 3200 рублей, а за свидетельство на допуск транспортных средств к перевозке опасных грузов – с 1500 до 2250 рублей.

Кроме того, за выдачу металлических госзнаков «Транзит» плата увеличится с 1600 до 2400 рублей, для бумажных знаков – с 200 до 300 рублей. Плата за государственные регистрационные знаки для автомобилей вырастет с 2000 до 3000 рублей, а для мотоциклов и прицепов – с 1500 до 2250 рублей.

В три раза возрастут пошлины за свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности (до 4500 рублей) и за разрешение на внесение изменений в конструкцию автомобиля (до 3000 рублей). Также вводится пошлина в 500 рублей за внесение данных в автоматизированную систему техосмотра при получении диагностической карты, и новая пошлина в 15 тысяч рублей за заключение о соответствии учебной базы автошколы требованиям.

Таким образом, в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года, но не ранее чем через месяц после его официального опубликования.

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Источник: РИА Новости