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Названы три надежных китайских кроссовера с пробегом

Эксперт Житнухин назвал три лучших китайских б/у кроссовера до 2 млн рублей

На российском рынке подержанных китайских кроссоверов стоимостью до 2 миллионов рублей можно найти несколько интересных моделей от Haval, Omoda и Chery. Об этом сообщил Евгений Житнухин, коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh.

Haval Jolion
Haval Jolion

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В первую очередь стоит обратить внимание на Haval Jolion, который оснащен 1,5-литровым мотором и надежными коробками передач. Автомобиль также предлагает множество электронных помощников, облегчающих вождение. Однако у него имеются и недостатки, отмеченные владельцами, такие как проблемы с эргономикой сидений, и другие.

Вторая модель – Omoda C5. Её преимущество заключается в чугунном блоке двигателя, который более надежен, чем алюминиевый. Тем не менее, недостатком является форма водительского кресла, которая может не всем понравиться, и отсутствие креплений и сеток в багажнике.

Omoda C5
Omoda C5

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На третьем месте расположился Chery Tiggo 4 Pro с 1,5 и 2-литровыми моторами, которые могут работать на 92-м бензине, что существенно экономит топливо, однако это может сказываться на долговечности двигателя. При покупке подержанного Tiggo 4 Pro стоит уточнять, какое топливо использовалось предыдущим владельцем.

Chery Tiggo 4 Pro
Chery Tiggo 4 Pro

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К минусам этой модели можно отнести неэффективную работу стеклоочистителей, недостаточно продуманную эргономику багажного отделения и неудобное расположение некоторых кнопок управления.

Ранее «За рулем» сообщал, что на моделях Lada может появиться система автозапуска.

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Haval | Omoda | Chery
Количество просмотров 1
25.07.2025 
Фото:Depositphotos | Haval | Omoda | Chery
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