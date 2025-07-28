Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Дублер Щелковского шоссе построят в Подмосковье за 210 млрд рублей
28 июля
Дублер Щелковского шоссе построят в Подмосковье за 210 млрд рублей
Правительство Подмосковья и «Автодор» обсуждают...
Дилеры массово закрываются: что происходит с автомобильным рынком в РФ
28 июля
Дилеры массово закрываются: что происходит с автомобильным рынком в РФ
Автодилеры в РФ сокращают сеть: эксперты о...
Интерьер Tank 500
28 июля
Один из самых популярных в России внедорожников обзавелся дизельным двигателем
Tank 500 с дизельным двигателем дебютировал на...

Понравился ли россиянам новейший седан Xiaomi SU7: свежая статистика

Эксперты «Автостат Инфо»: за полгода в РФ продали 127 электроседанов Xiaomi SU7

Согласно информации агентства «Автостат Инфо», на российском рынке в течение первых шести месяцев 2025 года было продано 127 электроседанов Xiaomi SU7.

Рекомендуем
Надежный китайский автомобиль по цене от 1,5 млн — пройдет 300 000 км и больше!

Модель SU7 является первой в линейке электромобилей Xiaomi и сразу же привлекла внимание благодаря своему выразительному дизайну, впечатляющим техническим характеристикам и привлекательной стоимости в Китае.

В России электроседан представлен только через параллельный импорт, и цена на него значительно выше.

Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

В Китае один из владельцев Xiaomi SU7, который пережил серьезную аварию на этом автомобиле, был настолько впечатлен его надежностью, что решил купить другую модель из этой серии – SU7 Max в розово-фиолетовом цвете.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автопоток

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Xiaomi
Количество просмотров 5
28.07.2025 
Фото:Xiaomi
Поделиться:
Оцените материал:
0