Понравился ли россиянам новейший седан Xiaomi SU7: свежая статистика
Эксперты «Автостат Инфо»: за полгода в РФ продали 127 электроседанов Xiaomi SU7
Согласно информации агентства «Автостат Инфо», на российском рынке в течение первых шести месяцев 2025 года было продано 127 электроседанов Xiaomi SU7.
Модель SU7 является первой в линейке электромобилей Xiaomi и сразу же привлекла внимание благодаря своему выразительному дизайну, впечатляющим техническим характеристикам и привлекательной стоимости в Китае.
В России электроседан представлен только через параллельный импорт, и цена на него значительно выше.
Xiaomi SU7
В Китае один из владельцев Xiaomi SU7, который пережил серьезную аварию на этом автомобиле, был настолько впечатлен его надежностью, что решил купить другую модель из этой серии – SU7 Max в розово-фиолетовом цвете.
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Источник: Автопоток
Фото:Xiaomi
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28.07.2025
Фото:Xiaomi
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