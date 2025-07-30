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Появились фотографии необычного бронированного Zeekr 001

В Бразилии замечен уникальный электромобиль Zeekr 001 в бронированной версии

В Бразилии был замечен нестандартный экземпляр китайского электромобиля Zeekr 001, который отличается наличием брони.

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По информации портала CarScoops, фотографии этого автомобиля появились в китайской социальной сети Weibo.

Внешне он схож с обычной моделью, однако под кузовом скрываются элементы дополнительной защиты. Обычные стекла, включая панорамную крышу, заменены на более прочные.

Предполагается, что под днищем автомобиля также предусмотрена бронировка для защиты аккумуляторной батареи.

Zeekr 001
Zeekr 001
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ТЕСТ МАСЕЛ

Неизвестно, какая компания занималась модернизацией Zeekr 001, а также какой класс бронирования использован.

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Бразилия является лидером по количеству гражданских автомобилей с пуленепробиваемой защитой. Zeekr 001 имеет 800-вольтовую архитектуру: версия с задним приводом располагает двигателем мощностью 422 лошадиные силы, в то время как полноприводная версия имеет мощность 789 лошадиных сил.

Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Zeekr | Weibo
Количество просмотров 10
30.07.2025 
Фото:Zeekr | Weibo
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