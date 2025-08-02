Названы самые продаваемые кроссоверы до 10 лет на вторичке

Глава «Автостата» привел топ-10 кроссоверов с пробегом РФ в 2023 году

Глава «Автостата» Сергей Целиков перечислил кроссоверы возрастом от 7 до 10 лет, которые наиболее востребованы на вторичном рынке России.

«В этом возрасте еще можно найти что-то живое. Пробег скорее всего будет "за сотню", но и цена не такая "кусачая". Явно дешевле нового "китайца"», – отметил эксперт.

Лидером по количеству продаж в первом полугодии стал Lada Niva (4×4), который приобрели 5585 человек. На втором месте расположен Renault Duster с 5466 проданными кроссоверами.

Lada Niva Legend

Еще две модели, прошедшие отметку в пять тысяч: Chevrolet Niva – 5342 шт. и Hyundai Creta – 5259 шт.

Пятое место занял Volkswagen Tiguan с показателем в 3736 автомобилей, близко к которому находится Nissan X-Trail – 3678 проданных единиц за полгода.

Renault Kaptur занял седьмую позицию (3457 авто). Далее следуют Toyota RAV4 (3439 авто), Kia Sportage (3356 авто) и Mazda CX-5 (2825 машин).

Источник: Telegram-канал директора агентства «Автостат» Сергея Целикова