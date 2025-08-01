Эконом-топ: 10 самых доступных новых авто России

Самые дешевые новые автомобили в РФ укладываются в 1,7 млн рублей

Автолюбители, ищущие недорогие новинки, могут выбрать из 10 моделей дешевле 1,7 млн рублей.

В августе 2025 года самыми доступными остаются Lada Granta (от 749 900 рублей) и Niva Legend (от 1 059 000 рублей). К ним присоединилась новая Lada Iskra, стартующая с 1,25 млн рублей.

Среди иномарок выделяются BAIC U5 Plus (1,39 млн рублей) и Livan X3 Pro (1,48 млн рублей, со скидкой). Changan Alsvin предлагается за 1,5 млн рублей, но только при полной оплате. Все они уступают российской «классике» в цене, но выигрывают в оснащении.

Любителям бездорожья доступны УАЗ Hunter (1,51 млн рублей) и Lada Niva Travel (1,31 млн рублей). Для семьи подойдет Largus (от 1,66 млн рублей), а для города – обновленная Vesta (от 1,46 млн рублей).

Спрос на бюджетные авто остается высоким, а с запуском дешевых версий Iskra в августе выбор станет чуть шире. Пока же Granta и китайские седаны — главные конкуренты в бюджетном ценовом сегменте.

Источник: «Автоновости дня»