26 августа
26 августа
26 августа
В РФ переписали цены на крупный кроссовер: он подешевел в некоторых исполнениях

Haval H3 2025 в базовой комплектации подешевел до 2,5 млн рублей

Haval обновил прайс-лист на внедорожники Haval H3, причем некоторые версии подешевели, а некоторые подорожали.

Эти изменения ждут водителей в августе 2025 года

Например, все версии 2024 года выросли в цене на 50 тысяч рублей, в то время как базовая модель Haval H3 2025 теперь стоит 2,5 млн рублей, что является более доступным предложением.

Стоимость версии Haval H3 2025 Premium была пересмотрена: раньше дилеры предлагали ее за 2,8 млн рублей со скидкой в 200 тысяч рублей, а теперь она стоит 2,4 млн рублей (с 150 тыс. рублей скидки от цены 2,65 млн рублей).

Также изменились цены на передне- и полноприводные комплектации в исполнении Tech+: переднеприводная версия подорожала на 50 тыс. рублей, до 2,9 млн рублей, тогда как полноприводная модель теперь оценивается в 3,2 млн рублей.

Источник: Quto

Лежнин Роман
Количество просмотров 4517
01.08.2025 
