В РФ переписали цены на крупный кроссовер: он подешевел в некоторых исполнениях
Haval обновил прайс-лист на внедорожники Haval H3, причем некоторые версии подешевели, а некоторые подорожали.
Например, все версии 2024 года выросли в цене на 50 тысяч рублей, в то время как базовая модель Haval H3 2025 теперь стоит 2,5 млн рублей, что является более доступным предложением.
Стоимость версии Haval H3 2025 Premium была пересмотрена: раньше дилеры предлагали ее за 2,8 млн рублей со скидкой в 200 тысяч рублей, а теперь она стоит 2,4 млн рублей (с 150 тыс. рублей скидки от цены 2,65 млн рублей).
Также изменились цены на передне- и полноприводные комплектации в исполнении Tech+: переднеприводная версия подорожала на 50 тыс. рублей, до 2,9 млн рублей, тогда как полноприводная модель теперь оценивается в 3,2 млн рублей.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Quto