Революционное мотор-колесо перевернет мировой автопром
Стартап Orbis Electric из Калифорнии представил уникальный электродвигатель HaloDrive, который устанавливается прямо в колесо автомобиля.
Среди его ключевых характеристик – небольшая масса и высокая мощность. Этот двигатель с осевым магнитным потоком весит всего 29,5 кг и включает в себя пластиковый статор, настраиваемый редуктор и тормозную систему EcoWave. Заявленный коэффициент полезного действия достигает 97%, и его можно применять как в электромобилях, так и в гибридных системах.
HaloDrive выдаёт впечатляющие 560 л.с. и крутящий момент примерно 5500 Н∙м, причем эти параметры передаются непосредственно на колесо. Установка даже двух таких двигателей позволит автомобилю достичь характеристик, схожих с суперкарами.
В случае серийного производства Orbis Electric намерен предложить разнообразные варианты настройки мощности для различных типов автомобилей.
Компания активно работает с Volkswagen над созданием полноприводного электромобиля, использующего мотор-колеса. Разработкой таких технологий Orbis Electric занимается с 2018 года.
Источник: CarBuzz