В продажу вышел новый 180-сильный кроссовер по цене Гранты

В Китае начались продажи обновленного Geely Cityray за 1 млн рублей

В России дорестайлинговая версия Geely Cityray доступна за 2,5 млн рублей, тогда как в Китае началась предпродажа обновленной модели по ценам от 91,9 до 112,9 тыс. юаней (что составляет от 1 до 1,25 млн рублей).

Это означает, что цена нового Cityray в Китае заканчивается на уровне начальной стоимости Lada Iskra в России.

Кроссовер получил абсолютно новый дизайн передней части, вдохновленный обновленным Geely Atlas, который, в свою очередь, напоминает Okavango. Колесная база обновленного Cityray увеличилась на 6 мм и теперь составляет 2707 мм.

Автомобиль предлагается в четырех цветах кузова и с двумя вариантами цветового оформления интерьера. Новая медиасистема оснащена экраном с разрешением Full HD и поддерживает Flyme Auto 1.8, позволяя использовать многооконный режим и управлять функциями с помощью жестов и голосовых команд.

Кроссовер оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 180 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Источник: ITHome