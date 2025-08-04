#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

В продажу вышел новый 180-сильный кроссовер по цене Гранты

В Китае начались продажи обновленного Geely Cityray за 1 млн рублей

В России дорестайлинговая версия Geely Cityray доступна за 2,5 млн рублей, тогда как в Китае началась предпродажа обновленной модели по ценам от 91,9 до 112,9 тыс. юаней (что составляет от 1 до 1,25 млн рублей).

Рекомендуем
Раритет или автохлам: как будут избавлять от старых машин наши дороги

Это означает, что цена нового Cityray в Китае заканчивается на уровне начальной стоимости Lada Iskra в России.

Кроссовер получил абсолютно новый дизайн передней части, вдохновленный обновленным Geely Atlas, который, в свою очередь, напоминает Okavango. Колесная база обновленного Cityray увеличилась на 6 мм и теперь составляет 2707 мм.

Автомобиль предлагается в четырех цветах кузова и с двумя вариантами цветового оформления интерьера. Новая медиасистема оснащена экраном с разрешением Full HD и поддерживает Flyme Auto 1.8, позволяя использовать многооконный режим и управлять функциями с помощью жестов и голосовых команд.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Кроссовер оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 180 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, как проверить авто на предмет залога перед покупкой.

Обновленный Geely Cityray
Обновленный Geely Cityray
Geely Cityray
Обновленный Geely Cityray
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ITHome

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:ITHome
Количество просмотров 41317
04.08.2025 
Фото:ITHome
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Geely Cityray

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв