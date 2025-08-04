В продажу вышел новый 180-сильный кроссовер по цене Гранты
В России дорестайлинговая версия Geely Cityray доступна за 2,5 млн рублей, тогда как в Китае началась предпродажа обновленной модели по ценам от 91,9 до 112,9 тыс. юаней (что составляет от 1 до 1,25 млн рублей).
Это означает, что цена нового Cityray в Китае заканчивается на уровне начальной стоимости Lada Iskra в России.
Кроссовер получил абсолютно новый дизайн передней части, вдохновленный обновленным Geely Atlas, который, в свою очередь, напоминает Okavango. Колесная база обновленного Cityray увеличилась на 6 мм и теперь составляет 2707 мм.
Автомобиль предлагается в четырех цветах кузова и с двумя вариантами цветового оформления интерьера. Новая медиасистема оснащена экраном с разрешением Full HD и поддерживает Flyme Auto 1.8, позволяя использовать многооконный режим и управлять функциями с помощью жестов и голосовых команд.
Кроссовер оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 180 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.
Источник: ITHome