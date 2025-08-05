Что привозят в Россию из Китая: авто в бюджете до 3 млн

Эксперт Рогов назвал иномарки, которые выгодно везти из Китая в Россию

Ввозить подержанные автомобили масс-маркета японских, китайских и немецких брендов в Россию в пределах бюджета до 3 миллионов рублей выгодно. Об этом сообщил Дмитрий Рогов, основатель компании «РоговМобиль».

Он отметил, что за указанную сумму из Китая можно заказать Toyota RAV4 с пробегом, это будет переднеприводная модель в базовой комплектации.

Также в этот бюджет укладывается полноприводный Geely Monjaro с хорошим оснащением.

Кроме того, россияне заказывают Volkswagen Golf с 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и роботом. Хотя такая модель будет в простой комплектации, ее техническое состояние весьма приличное, уточнил Рогов.

Эксперт добавил, что среди массовых автомобилей, поставляемых в Россию из-за границы, кроссоверы занимают лидирующие позиции, так как покупатели предпочитают большие автомобили с высоким клиренсом.

Чаще всего также заказываются вместительные седаны.

В то же время россияне стали реже приобретать хэтчбеки и спортивные машины.

Источник: «Газета.Ru»