Что привозят в Россию из Китая: авто в бюджете до 3 млн
Ввозить подержанные автомобили масс-маркета японских, китайских и немецких брендов в Россию в пределах бюджета до 3 миллионов рублей выгодно. Об этом сообщил Дмитрий Рогов, основатель компании «РоговМобиль».
Он отметил, что за указанную сумму из Китая можно заказать Toyota RAV4 с пробегом, это будет переднеприводная модель в базовой комплектации.
Также в этот бюджет укладывается полноприводный Geely Monjaro с хорошим оснащением.
Кроме того, россияне заказывают Volkswagen Golf с 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и роботом. Хотя такая модель будет в простой комплектации, ее техническое состояние весьма приличное, уточнил Рогов.
Эксперт добавил, что среди массовых автомобилей, поставляемых в Россию из-за границы, кроссоверы занимают лидирующие позиции, так как покупатели предпочитают большие автомобили с высоким клиренсом.
Чаще всего также заказываются вместительные седаны.
В то же время россияне стали реже приобретать хэтчбеки и спортивные машины.
Ранее «За рулем» сообщал, что реакция россиян изменила позицию РОАД по налогам на старые авто.
Источник: «Газета.Ru»